Rechtbank hakt de knoop door in langslepend geschil over grondprijs in Hierden

Bolte Vastgoed bv en de gemeente Harderwijk verschillen van mening over de waarde van een stuk grond in Hierden, op de plek waar nieuwbouwwijk De Hoge Varen is gebouwd. De gemeente Harderwijk heeft Bolte Vastgoed in 2015 onteigend. Bolte Vastgoed BV ontving voor zijn grond een prijs van 75 euro per vierkante meter. Volgens de advocaat van Bolte Vastgoed is de grondwaarde die de gemeente hanteert niet marktconform. Raadsman Harry van Schie bepleit een waarde van 330 euro per vierkante meter omdat het om dure bouwgrond zou gaan. Hij vindt dat het perceel van Bolte rond 1,2 miljoen euro waard is, ruim 900.000 meer dan de gemeente Harderwijk wilde geven.