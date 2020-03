Rechtbank heropent onderzoek naar verdachte bloedbad azc Harderwijk

De rechtbank in Zutphen heropent het onderzoek naar de 24-jarige man die in het asielzoekerscentrum (azc) in Harderwijk vorig jaar twee mannen neergestoken zou hebben. De rechtbank wil meer informatie over de mogelijke behandeling van de verdachte.

Om die reden komt de rechtbank nog niet met een vonnis, zei de rechter maandag. Het Openbaar Ministerie vorderde twee weken terug tbs met dwangverpleging tegen de 24-jarige Endurance O. 'Stemmen in zijn hoofd' vertelden O. dat de twee slachtoffers hem wilden doden. Die avond meende hij dat zijn bed behekst was. De stemmen zetten hem aan het mes in de keuken te pakken. Een van de twee slachtoffers was zijn kamergenoot die aan voodoo zou doen. Een van de slachtoffers werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd, de ander ging met een ambulance. Beide toenmalige azc-bewoners overleefden de aanslag.

Psychose

Vanwege zijn psychoses is O. volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar. Volgens zijn advocaat is O. een psychiatrisch patiënt die niet in een gedwongen tbs thuis hoort. De raadsman verzocht op de zitting al om zijn cliënt geen tbs op te leggen. O. wordt al behandeld in de voormalige tbs-kliniek in Balkbrug en lijkt daar veel beter af te zijn. Onderzocht wordt nu of hij daar mogelijk kan blijven. Wanneer de rechtbank wel met een uitspraak komt, is nog niet bekend.