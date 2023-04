Rechter tikt UWV op de vingers met ‘historische uitspraak’ over asielzoekers: ‘Tien jaar op moeten wachten’

Met video Politie doet midden in de nacht inval in Harder­wijks café: ‘Iedereen moest met de handen omhoog’

Uitgaand publiek zat gisternacht eersterangs bij een bliksemsnelle actie van de politie in café Het Kantoor aan de Vijhestraat in Harderwijk. Een volledig uitgerust team stormde daar naar binnen en sloeg twee mannen in de boeien. Sindsdien zit het café op slot. Het hoe en waarom van de actie is nog volledig duister.