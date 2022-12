Recordaantal zwemdiploma’s gehaald in Harderwijks zwembad De Sypel in 2022

Dit is de nieuwe weg die het Dolfinari­um in Harderwijk in gaat slaan: ‘Tijden veranderen en wij moeten daarin mee’

Het Dolfinarium in Harderwijk is een nieuwe weg ingeslagen. Er is al afscheid genomen van de bombastische shows, voortaan ligt de focus op educatie. Daarnaast worden de dierenverblijven de komende jaren vernieuwd en vergroot, te beginnen met het Zeeleeuwentheater. ,,We gaan met onze tijd mee’’, zegt parkmanager Alex Tiebot over deze gedaanteverandering.

3 december