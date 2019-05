Regenboogpad Harderwijk besmeurd: ‘In één woord: walgelijk!’

updateOp het regenboogzebrapad in Harderwijk is een leus geklad, mogelijk als protest tegen de bedoeling ervan, het accepteren van een ieder, ongeacht geloof, ras en geaardheid.

‘Sodom en Gomorra liggen er nog steeds als een waarschuwend voorbeeld’ , staat met zwarte spuitbusletters op het pad op de Vitringasingel. En ‘Kies leven.'

D66-fractievoorzitter Martijn Pijnenburg was vanmorgen een van de mensen die het zag. ‘Het regenboogzebrapad in Harderwijk besmeurd door godsdienstwaanzinnigen', twittert hij, met foto's. ‘In één woord: walgelijk!’

Het regenboogpad werd in november vorig jaar aangebracht, op initiatief van Menno Doppenberg, raadslid van de VVD Harderwijk-Hierden. Een meerderheid in de gemeenteraad steunde het idee, als teken van verbondenheid. Harderwijk wil met dit symbool laten zien dat iedereen, ongeacht geloof, afkomst of seksuele voorkeur, welkom is.

Kinderachtig

Doppenberg noemt het vooral 'heel kinderachtig'. ,,Het is heel vervelend dat juist het symbool van ‘iedereen is welkom’ wordt beklad. Hij zegt dat het hem persoonlijk niet (meer) raakt. ,,Maar juist voor de christelijke LHBT’ers, die het toch al moeilijk vinden om uit te kast te komen kan zoiets het extra moeilijk maken om er over te beginnen.’’

Of de spreuk iets van doen heeft met godsdienst is wat hem betreft overigens nog de vraag. ,,Het kan ook gewoon iemand zijn die onrust wil stoken. Dit is heel bizar.’’

Het verrast hem ook. ,,In het begin werd mij wel gevraagd of ik niet bang was voor vandalisme op het pad. Maar het ligt er al een paar maanden en er is niets gebeurt. Ik heb altijd gezegd dat ik ervan uitga dat mensen in Harderwijk het fatsoen hebben om hier af te blijven.’’

Camera's

Hij hoopt dat de dader(s) mogelijk via camerabeelden alsnog kan worden opgespoord.

Op sociale media wordt vooral verontwaardigd gereageerd. Pijnenburg twittert: ‘God is liefde. Laten we dat samen uitdragen. In ons Harderwijk is iedereen van harte welkom. Waar je wieg ook stond, wat je gelooft of van wie je ook houdt...’