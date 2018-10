Regenboogzebra als gebaar van gastvrijheid in Harderwijk

Formeel heeft het in de gekozen vorm geen verkeerstechnische functie als zebrapad; het is een tussenstuk tussen twee delen van de oversteekplek ter hoogte van de Houtwalgarage. Het is dan ook vooral bedoeld als signaal voor een gastvrij Harderwijk, waarin iedereen welkom is, ongeacht huidskleur, geloof of seksuele geaardheid.

Anders dan in het voorjaar van 2017 stemden CDA en ChristenUnie deze keer ook voor het initiatief van Menno Doppenberg van de VVD voor de aanleg van het regenboogzebrapad. Destijds werd het door beide partijen vooral beschouwd als symboolpolitiek, maar inmiddels is Harderwijk regenbooggemeente en past zo'n pad in het gemeentelijk beleid, vinden CDA en CU.

Gemeentebelang stemde ook nu tegen, vanwege de kosten ervan, drie- tot vijfduizend euro.

