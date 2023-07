Helft Velu­wenaren vindt het ‘te druk’ in de regio: ‘Dit kun je niet blind overlaten aan de markt’

Is de Veluwenaar blij met het toerisme in zijn regio? De meeste inwoners kunnen prima leven met de huidige bezoekersaantallen, omdat die zorgen voor meer horeca en winkels. Toch zijn er ook zorgen. Vijftig procent van de Veluwenaren geeft aan dat het zo langzamerhand ‘te druk’ wordt in hun regio.