Regio Veluwe wil flexwoningen om de vijftien jaar verplaatsen van gemeente naar gemeente

Dit station op de Veluwe moet méér stroom gaan leveren, maar stikstof­uit­stoot blokkeert uitbrei­ding

Een snelle oplossing voor het elektriciteitsprobleem op de Noordwest-Veluwe is niet in zicht. Deze zomer moet worden gestart met de uitbreiding van het onderstation in Harderwijk om aan de stroombehoefte in deze regio te blijven voldoen. Bij het bouwproject is de uitstoot van stikstof niet te voorkomen, maar de benodigde stikstofruimte is er nu niet.