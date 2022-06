Regioharmonie De Verbinding sluit het eerste seizoen af met een feestje in het Hortuspark in Harderwijk

Islamiti­sche basis­school in Harderwijk vecht negatief stempel met succes aan: ‘Meer dan principe­kwes­tie’

Het is het schoolbestuur van de islamitische basisschool Al Islaah in Harderwijk gelukt om zich bij de Raad van State te verlossen van het stempel ‘zeer zwak’. Een uitzonderlijke uitkomst, waar het schoolbestuur maar wat blij mee is. Of het bestuur nu zint op een schadevergoeding, wil bestuurder Fatima El Faraji niet zeggen.

