Relinde Weil moest middenin de coronacrisis haar St Jansdal dichtgooien: ‘We schrokken ons rot van wat we zagen’

,,Het is moeilijk, maar het went. Raar hè?” Relinde Weil kijkt bedenkelijk via de videoverbinding de camera in. ,,Als je mij een jaar geleden had gezegd dat we het ziekenhuis een nacht dicht zouden moeten doen, had ik dat niet geloofd. Dat we al twee keer zoveel reguliere zorg hebben afgeschaald. Nu doen we het. Dat zouden we tot voor kort een schande hebben gevonden. Dat we zo ver zijn gekomen, in dit beschaafde land.”