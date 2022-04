Renovatie sluis de Blauwe Dromer bij Zeewolde gaat vier weken langer duren

Het was de bedoeling dat de sluis volgende week weer gedeeltelijk in gebruik genomen zou worden en dat vanaf 8 mei de sluis weer helemaal in gebruik zou zijn. De volledige stremming duurt nu tot en met zondag 1 mei, vanaf maandag 2 mei is er tot en met dinsdag 31 mei dagelijks twee keer een doorvaartmogelijkheid. Woensdag 1 juni is de sluis weer volledig in gebruik.

De uitloop van het werk heeft te maken met de slechte staat van de sluisdeuren, waardoor meer tijd nodig is om deze op te knappen.

Vaste momenten

In de periode van 1 april tot 2 mei is een alternatieve vaarroute via sluis de Spieghel bij Zeewolde. In de periode van 2 mei tot 1 juni is er elke dag op twee vaste momenten een doorvaart mogelijk via sluis de Blauwe Dromer, namelijk om 10.00 uur en om 15.45 uur.

Via de twitterkanalen @flevowegen en @flevovaarwegen en via de BouwApp is de laatste stand van zaken van de werkzaamheden en de mogelijke hinder te volgen.