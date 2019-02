Restaurant tussen de winkels in Harderwijkse Donkerstraat

Campereige­na­ren dupe van huurcon­flict in Harderwijk: campers mogen loods niet uit

8:43 Campereigenaars die hun camper of caravan uit de stalling Carivan uit Harderwijk willen halen, moeten daarvoor zeshonderd euro neerleggen bij de eigenaar van de loods. Die laat geen camper meer gaan zolang huurder Carivan geen huur betaalt. Inmiddels waarschuwen campereigenaars elkaar via Facebook voor de problemen bij de stalling. Carivan- eigenaar Cees van Oostrum laat in een reactie weten dat een oplossing dichtbij is.