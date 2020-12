Restauranthouder uit Harderwijk luidt noodklok om ‘krom beleid’ bij landelijk horecaprotest

Harder­wijks afhaalres­tau­rant met succes naar de rechter: sluiting van twee weken voor overtre­ding coronare­gels was te rigoureus

21 november Blij, maar vooral heel erg opgelucht is eigenaar Jort Brink van eettent Burgerzaken in hartje Harderwijk. Zijn zaak aan de Vijhestraat moest van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), net als twee andere horeca-zaken, twee weken dicht omdat hij zich niet aan de aangescherpte bezorgregels had gehouden. Ten onrechte, besloot vrijdagmiddag de voorzieningenrechter in Zutphen. ,,We kunnen weer aan het werk!’’