Restauratie stadhuis Harderwijk van start

In het oude stadhuis op de Markt in Harderwijk is een begin gemaakt met de restauratie. Allerlei materiaal wordt verwijderd uit de ruimtes in het voormalige stadhuis, waarin onder meer de Streekmuziekschool en later de Popschool waren ondergebracht.

Na het opruimen begint het weghalen van wanden en vloeren om het rijksmonument weer zoveel mogelijk terug te brengen in de historische vorm. Een van de onderdelen is de restauratie van het goudleerbehang in de oude raadszaal, die onder andere wordt gebruikt als trouwlocatie. Maar de verbouwing is vooral ook bedoeld om het pand weer terug te geven aan de stad.

De deur staat straks altijd open. Rechts van de entreehal komt een huiskamer, waar het publiek koffie kan kopen en kan zitten. In deze zaal is een podium voor voorstellingen van leerlingen van de Popschool Harderwijk en Cultuurkust. Op de bovenverdieping en in de kelder komen oefenruimtes voor de leerlingen.

Informatiepunt