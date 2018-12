Revalidatiecentrum zet patiënten uit voorzorg apart door norovirus bij buurman St Jansdal

Acht patiënten van revalidatiecentrum De Klimop in Harderwijk zijn vanwege het norovirus uit voorzorg in quarantaine geplaatst. De Klimop zit pal naast ziekenhuis St Jansdal, waar afgelopen weekend het zeer besmettelijke norovirus is vastgesteld.

Volgens een woordvoerder van de Zorggroep Noord-West Veluwe, waar De Klimop onder valt, is nog niet duidelijk of deze mensen ook echt het virus hebben. ,,Laboratoriumonderzoek moet dat duidelijk maken. De symptomen die ze hebben, braken en diarree, kunnen op het virus wijzen. Juist omdat in het naastgelegen ziekenhuis een uitbraak is, wilden we het zekere voor het onzekere nemen en zijn deze mensen in quarantaine gezet.’’ Het norovirus in ziekenhuis St Jansdal heeft zich afgelopen weekeinde ook niet verder verspreid. ,,De situatie lijkt momenteel stabiel. Het personeel is extra alert’’, zegt woordvoerder Elles Boot.

Zes

Het virus werd op 30 november ontdekt bij een patiënt, die daarop meteen in quarantaine is gezet. Eind vorige week waren er zes patiënten besmet. Ook zij en nog eens zes anderen waren in isolatie gezet, zoals het protocol voorschrijft.

,,De mensen met het norovirus en hun kamergenoten zijn meteen geïsoleerd van de overige patiënten’’, meldde het ziekenhuis eerder al. ,,Hun kamers zijn helemaal ontsmet en gestript en alles wat niet met chloor kan worden schoongemaakt, zoals levensmiddelen en bloemen, wordt weggegooid.’’

Familieleden van de patiënten mogen alleen met handschoenen, mondkapjes en beschermende kleding naar hun geliefden toe. Voor overige bezoekers van het ziekenhuis zijn er nauwelijks gevolgen. ,,Alleen uitgebreid handen wassen bij binnenkomst en vertrek’’, zegt de woordvoerder.

Darminfectie

Het norovirus is een uiterst besmettelijke darminfectie. Meestal duren de verschijnselen - overgeven, diarree - een paar dagen en dan volgt herstel. Inenten tegen het virus -zoals bijvoorbeeld bij een griepvirus - kan niet. Het is gewoon uitzieken geblazen. De buikgriep is in principe niet levensbedreigend. Alleen bij mensen met een heel zwakke gezondheid kan het gevaar opleveren. ,,En daar is in een ziekenhuis natuurlijk sprake van’’, volgens een woordvoerder eerder in de Stentor. ,,Vandaar dat we hier met de grootst mogelijke voorzichtigheid mee omgaan. We houden alles scherp in de gaten en gaan er van uit dat we verdere verspreiding van de ziekte kunnen voorkomen.’’