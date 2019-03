Rijdende auto vliegt in brand op Knardijk

Cyberaan­val treft aluminium­pro­du­cent Norsk Hydro, ook vestiging Harderwijk heeft last

13:34 Norsk Hydro, een van ’s werelds grootste aluminiumproducenten, is getroffen door een grote cyberaanval. Op verschillende locaties in Europa en de Verenigde Staten is de productie verstoord, meldt het Noorse bedrijf. Ook de vestiging in Harderwijk heeft last van de cyberaanval.