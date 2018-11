Rijkswaterstaat en Harderwijk in gesprek over einde aan ‘hoofdpijndossier’ rond A28

videoRijkswaterstaat gaat in gesprek met de gemeente Harderwijk over de uitkomsten van de geluidsmetingen langs de A28. Maar of de overschrijding van 0,6 tot 0,7 decibel aanleiding is voor snelle actie is nog onzeker. Eerst zien, dan geloven...

In een brief aan Rijkswaterstaat maakt de gemeente Harderwijk duidelijk dat de wegbeheerder nu aan zet is. ‘Wij verwachten van Rijkswaterstaat dat zij maatregelen neemt om de overschrijding ongedaan te maken’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Wethouder Marcel Companjen, die ook als fractievoorzitter van de ChristenUnie voortdurend aandrong op maatregelen, hoopt dat er nu eindelijk schot in komt. ,,Voor sommige mensen in Harderwijk is de geluidshinder al jaren letterlijk een hoofdpijndossier’’, zei hij begin deze week in de Stentor. ,,Onze metingen geven aan dat die mensen recht van spreken hebben.’’

Volledig scherm Het stalen geluidsscherm langs de A28, vanaf de Reinwardtlaan. © Ruben Schipper

Oplossing

De gemeente is niet van plan af te wachten wanneer Rijkswaterstaat met een reactie komt; in de brief kondigt het college alvast aan dat geluidsambtenaar Reinout van Drunen op korte termijn contact opneemt ‘om een gesprek te plannen over de resultaten van de metingen en uw oplossing voor de geconstateerde overschrijding’.

,,Dat gesprek gaan we doen’’, aldus woordvoerder Thijs Scheres van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. ,,Daarna gaan we kijken wat we met deze resultaten kunnen doen.’’

Rita van den Hoorn-Slofstra van het buurtcomité dat al jaren aan de bel trekt over de geluidsoverlast van de A28 heeft er een hard hoofd in. Zeker, ze is blij met de dringende toon van de gemeentelijke brief aan Rijkswaterstaat. ,,En ik denk ook wel dat de wethouder volledig achter ons staat. Maar ik verwacht niet dat zo’n gesprek dit jaar nog plaats vindt.’’

Zo is het ook met de beloftes in het onlangs gepresenteerde collegeprogramma. Daarin staat dat met inwoners zal worden gezocht naar ‘innovatieve oplossingen’ voor de geluidsoverlast van de snelweg. Er wordt gesproken over een pilot, een onderzoek en de relatie met verbreding van de A28. ,,Daar ben ik ook blij mee, maar ik voel ’m wel een beetje aankomen. Dat gaat weer jaren duren.’’

Minister

Rijkswaterstaat doet in elk geval nog geen enkele toezegging. Woordvoerder Scheres verwijst naar de reactie van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op vragen van de ChristenUnie eerder dit jaar. De minister stelde toen nog dat de huidige schermen voldoen aan de Wet milieubeheer en dat de zogenoemde geluidsproductieplafonds volgens theoretische berekeningen niet worden overschreden.

Hogere schermen waren volgens haar dus niet nodig. Wel is het al langer de bedoeling de stalen schermen ter hoogte van Tweelingstad te vervangen. Dat staat op de planning voor na 2020.

Maar de situatie is nu wel anders. In de praktijk blijkt dat het geluidsplafond van 63,4 decibel ter hoogte van Tweelingstad wordt overschreden met 0,6 of 0,7 decibel (afhankelijk van de berekeningsmethode).

Herinneren

Dat is een nauwelijks hoorbaar verschil. ,,Maar er zijn niet voor niets normen’’, zegt bewoonster Van den Hoorn. ,,En daar zit het boven.’’ Als zij met Van Drunen meekan naar Rijkswaterstaat zal ze hen ook zeker herinneren aan de opmerking van minister Van Nieuwenhuizen eerder dit jaar, toen ze stelde dat Rijkswaterstaat ‘de maatregelen zal uitvoeren die op basis van de Wet milieubeheer noodzakelijk zijn’.

Wethouder Companjen zei eerder deze week al dat de gemeente bereid is geld te steken in een extra verhoging van het scherm.