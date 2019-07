'Rode Duivels' ten prooi aan sloper: ontmanteling historische treinen door bedrijf uit Harderwijk

Beelen gaat in totaal 35 locomotieven en 29 rijtuigen ontmantelen, waaronder vijftien zogenaamde Plan U treinstellen. Die zijn tussen 1960 en 1963 gebouwd door Werkspoor te Utrecht en hebben bijna een halve eeuw dienst gedaan. In totaal zijn er 41 van deze dieseltreinen gebouwd die tot ver in de jaren 80 overal in Nederland dienst hebben gedaan. De elektrificatie van het spoorwegnet drong het gebruik steeds meer terug.

In deze regio reed het werkpaardje nog tot 1987 op het traject Zwolle - Emmen en zelfs tot het eind van deze eeuw op de trajecten Zwolle - Almelo, Zutphen - Winterswijk, Almelo - Mariënberg en het Kamperlijntje. De treinen heetten in de volksmond Rode Duivels, vanwege de rode kleur die ze aanvankelijk hadden. Later werden de treinen in de bekende gele kleur overgeschilderd.

De andere door Beelen te slopen treinen zijn dubbeldekkers uit de jaren tachtig en locomotieven uit de 1700-serie. Robert Stittelaar, projectmanager bij de Harderwijkse sloper, noemt de order 'positief en interessant', maar laat de woordvoering over aan de opdrachtgever, de NS.

Tweede leven

Woordvoerder Anita Boonstra: ,,Treinen worden pas ontmanteld, als goed onderzocht is of deze nog verkoopbaar zijn of kunnen worden hergebruikt in ander rijdend materieel.'' Dat bleek bij deze treinen niet meer mogelijk. Bij de sloop worden wel zoveel mogelijk treinonderdelen gerecycled, waardoor tussen de 96 en 98 procent van de oude treinen op een of andere manier een tweede leven krijgt.