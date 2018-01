Rode zakdoek helpt niet: bekeuring voor lange lading in Harderwijk

Dat schrijft wijkagent Jelle van Heerikhuize op Twitter. Hij toont aan de hand van foto's aan hoe gevaarlijk de situatie voor andere weggebruikers was, ondanks het waarschuwende rode vlaggetje dat de bestuurder aan de mast had gehangen. Op de site van de ANWB staat hoe ver lading uit mag steken. Daar is geen uniforme lengte voor. Het heeft onder andere te maken met de lengte van het voertuig of de aanhanger. En of het om een 'deelbare of ondeelbare' lading gaat. Over het algemeen komt het er op neer dat lading niet verder dan 1 meter mag uitsteken.