Roef 2.0 maakt inwoners Harderwijk gezonder

Komen en gaan van winkels in binnenstad Harderwijk

12 februari Met het faillissement van modeketen Didi komt er naar verwachting opnieuw een lege winkel bij in het toch al stille deel van de Donkerstraat in Harderwijk. In de Hondegatstraat sluit nog een winkel de deuren terwijl er in de Luttekepoortstraat/Bleek juist een zaak bijkomt.