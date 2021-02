Roep om meer politie om overlast in winkelcentrum Harderwijk aan te pakken

Fanclub Dolfinari­um schrikt van mogelijk vertrek ‘iconische’ walrussen: ‘Uniek in Nederland’

18 januari Fans van het Dolfinarium in Harderwijk zijn geschrokken van het mogelijke vertrek van de walrussen, die al sinds 1974 in het zeezoogdierenpark leven. Deze krant meldde vorige week dat er momenteel gesprekken plaatsvinden met dierenparken in België en China over de overname van de vier walrussen.