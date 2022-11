Roger van Boxtel onthult in Harderwijk grootste schilderij van Marius van Dokkum: Beste Reizigers

Vier jaar heeft kunstenaar Marius van Dokkum gewerkt aan het schilderij Beste Reizigers . Het grootste schilderij dat hij ooit heeft gemaakt. Op zijn 65ste verjaardag, vrijdag 18 november, is het schilderij in zijn museum in Harderwijk onthuld door Roger van Boxtel, voormalig president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen.

Marius van Dokkum baseerde Beste Reizigers, dat 3,5 meter breed is en 2,5 meter hoog, op een kleiner schilderij dat hij eerder maakte: Dames en Heren. Ook dit werk verbeeldt een tafereel op het Centraal Station van Amsterdam. Van Dokkum noemde het nieuwe werk Beste Reizigers, omdat de NS dat is gaan omroepen in de tijd die zat tussen de twee schilderijen.

Mobiele telefoon

De voorstelling op het schilderij bevat de nodige humor, zoals we van de kunstschilder gewend zijn. De mensen op het perron hebben geen oog voor elkaar of hun omgeving, maar zijn verdiept in het schermpje van hun mobiele telefoon. De figuren op het doek zijn bijna levensgroot. Van Dokkum staat er zelf ook op. Wie goed kijkt, ontwaart hem vanachter een treinraampje.

Van Dokkum maakte Beste Reizigers tussen mei 2018 en oktober 2022 in het atelier van het Marius van Dokkum Museum aan de Academiestraat 7 in Harderwijk. Eén dag per week werkte hij eraan, terwijl bezoekers meekeken en vragen konden stellen. Het nieuwe werk wordt nu er een lijst om zit onderdeel van de vaste presentatie van het museum.