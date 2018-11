Rollercoaster zipline op weg naar Harderwijk

Uitslaande woning­brand in Zeewolde

21 november In een woning op Golf- en Villaresort Harderwold in Zeewolde is vanmiddag rond 15.15 uur brand uitgebroken. Zowel brandweer Zeewolde als brandweer Lelystad is het vuur aan het bestrijden. Er is bij de brand niemand gewond geraakt.