Rolstoeler Stoové helpt Harderwijk over de drempel

Topjaar Harderwijk­se havens: Meer dan 10.000 passanten

22 september Eigenlijk was het de bedoeling van Dirk en Ileine Evers om na een korte tussenstop in Harderwijk door te varen. Maar ze vonden het zo mooi dat ze een nachtje bleven. Het leverde hen een bos bloemen op van de wethouder, want ze zijn de 10.000ste passant in de havens van Harderwijk.