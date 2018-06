Rondvaarten keren terug naar Harderwijk

Bijtende bulldog Binky afgemaakt: ‘Hij is eigenlijk een heel lieve hond’

12 juni De bulldog die zich afgelopen zondag in Harderwijk tegen zijn baasje keerde ‘was geen vals beest zoals hij nu in de ogen van anderen lijkt, aldus de eigenaars. ,,Binky was een heel lieve hond, alleen erg druk”, zegt eigenaresse J.W. van den Hoek. ,,Was, want we hebben hem maandag moeten laten afmaken.”