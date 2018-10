Rotonde Harderwijk krijgt opknapbeurt

Jarige Lionsclub Harderwijk lonkt naar de 'gewone man'

6 oktober De Lionsclub, dat is toch dat elitaire genootschap van sigaarrokende en whisky drinkende grijze mannen met een hete aardappel in de keel? Niet in Harderwijk, claimt Jan Mol. ,,Daar staan we al vijftig jaar midden in de maatschappij."