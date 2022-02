‘Rouw krijgt een adres’ met Valentijnsactie in het centrum van Harderwijk

Adres

Om die missie vorm te geven vindt er op 12 februari, de zaterdag voor Valentijnsdag, een actie plaats in Harderwijk. ,,Valentijnsdag is de dag dat je jouw geliefde of dierbaren overlaadt met lieve en mooie woorden in een mooie kaart of brief”, aldus Jeannette Pullen van het SPC. ,,Maar wat als jouw geliefde of dierbare er niet meer is, er nooit zal zijn of niet meer bereikbaar is door een scheiding, dementie of ongewilde kinderloosheid? Of dat jij of jouw naaste te maken heeft met suïcidale gedachten? Waar stuur je jouw lieve en mooie woorden dan naartoe? ‘Rouw is liefde die zijn adres is kwijtgeraakt’ zeggen ze zo mooi. Wij bieden op zaterdag 12 februari een adres.” Het SPC en Rouw in de Praktijk zijn die dag te vinden in de binnenstad.