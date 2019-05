Ruim 100 jaar oud woonschip te koop in Harderwijk

Edambus­ters vliegen in formatie over oorlogsmo­nu­men­ten in Harderwijk en Zeewolde

3 mei Rond kwart over acht zaterdagavond vliegt het 1077 squadron van de Royal Airforces Association in formatie over de monumenten van omgekomen geallieerde vliegeniers bij Zeewolde en in het Wolderwijd bij Harderwijk.