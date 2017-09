Ruim baan voor Stad als Podium

In actie tegen hoge snelheid door Wittenhagen in Harderwijk

12 september De wijk Wittenhagen in Harderwijk start donderdag met een verkeerscampagne om de veiligheid op de weg in de wijk te vergroten. Uit een eerder dit jaar gehouden enquête in de wijk bleek dat veel bewoners zich zorgen maken over (te) snel rijdende auto's op de brede straat Wittenhagen.