Ruim duizend nieuwe sociale huurwoningen in Harderwijk: ‘Doen er alles aan om dat te halen’

Jongeren keren Harderwijk de rug toe: dringend behoefte aan betaalbare woonruimte

Starters en mensen met een laag inkomen trekken weg uit Harderwijk wegens een tekort aan betaalbare woonruimte. Dat de bevolking toch blijft groeien, komt doordat de havenstad in trek is bij kapitaalkrachtige woningzoekenden uit de omliggende regio. Met name Zeewoldenaren en Ermeloërs vestigen zich in Harderwijk.

26 mei