Rust voor de van oudsher drukke Stationslaan

video Lily (65) krijgt de middelvin­ger van hardrij­ders in Harderwijk: ‘Kijk, daar scheurt weer één voorbij’

9:00 De Ceintuurbaan oversteken met de fiets - of wandelend - valt niet mee. De auto's rijden vaak (te) hard op deze weg bij Harderwijk en de vluchtheuvel middenin is soms hard nodig. Zeker nu mensen in de zomer vaker op de fiets stappen is het wachten op ongelukken, vreest Wim van de Scheur.