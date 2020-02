Saunabezoekers boos op De Zwaluwhoeve in Hierden om schrappen maandabonnement

video Harderwijk­se ondernemer ontkracht ‘valse geruchten’ in filmpje dat viraal gaat op sociale media

4 februari Bij ondernemer Ronald van der Vegt (52) knapte er vorige week iets. Toen hem voor de zoveelste keer werd gevraagd of zijn winkel in de Harderwijkse binnenstad gaat stoppen, besloot hij een filmpje te maken waarin hij de roddels in stevige bewoordingen ontkracht. De video is al meer dan 15.000 keer bekeken.