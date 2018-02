Schaatskoorts loopt op: wellicht de ijzers onder op woensdag?

Volgende week schaatsen bij Volmoed in Harderwijk? Het zou zo maar kunnen, meldt de ijsclub op de eigen website. Om de baan te openen is acht centimeter ijs nodig. En de vorstvoorspellingen zijn dusdanig dat die dikte gehaald zou kunnen worden, hopen ze bij Volmoed. Ze zien het helemaal zitten.

,,Hoe mooi zou het zijn: schaatsen in de voorjaarsvakantie?" Tegelijk wordt ook gewaarschuwd dat er natuurlijk geen garanties zijn dat het ook daadwerkelijk gaat lukken. Een openingsdag wordt ook nog niet genoemd.

Op de ijsbaan aan de Boekermolenweg in Putten zal dat in elk geval niet eerder dan woensdag zijn. Komend weekend in elk geval nog niet. ,,We willen allemaal graag schaatsen", meldt de club op Facebook, ,,maar dat zit er dit weekend niet in.'' ,,Het ijs dat 's nachts komt, verdwijnt de volgende dag door de prachtige zon. Het ziet ernaar uit dat het vanaf zaterdag pas begint . En dan is nog de vraag of dat blijft. Hoe dan ook we doen ons best."

Horst Telgt is ook al druk bezig met de voorbereidingen. Er is al overlegd met de hondenvereniging (die het schaatsveld huurt). ,,We gaan er voor", laat de club weten. Via haar Facebooksite zullen ze laten weten als het zo ver is.

Hoe het er bij ijsclub de Kanovijver in Ermelo voor staat is nog niet duidelijk. Er was deze ochtend niemand bereikbaar.