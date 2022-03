Scheuren in de muur, krakende vloeren: bewoners Harderwijkse Stationslaan zijn trillingen door bussen beu

Harderwijk­se binnenstad moet het vandaag doen met minder stembu­reaus: hoe zit dat?

Wie vandaag hoopte te stemmen in zijn ‘vertrouwde’ stembureau in de oude bibliotheek in Harderwijk, kwam van een koude kermis thuis. Hetzelfde gold voor kiezers die steevast hun stem uitbrengen in basisschool De Rank en De Tinne aan de Houtkamp. De Harderwijkse binnenstad moet het deze verkiezingen stellen met minder stembureaus. Wat is er aan de hand?

16 maart