Schilderij Marius van Dokkum in Rembrandttentoonstelling Rijksmuseum

Het schilderij ‘Dames en Heren’ van Marius van Dokkum uit zijn museum in Harderwijk is door een jury uitgekozen voor de tentoonstelling ‘Lang Leve Rembrandt’, die vanaf 15 juli te zien is in het Rijksmuseum in Amsterdam.