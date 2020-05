Schrappen van duikteam slaat in als bom bij brandweer in Heerde, Harderwijk is opgelucht

Het Zwaard van Damocles hangt al ruim een half jaar boven de vrijwillige brandweerduikers. Een van de twee duikteams moet sneuvelen in een miljoenenbezuiniging bij de brandweer. Naast het voordeel van 44.000 euro is het ook een ‘principiële keuze’, zei directeur Diemer Kransen begin dit jaar. ,,Veiligheid is geen aspect. Gebleken is dat de teams veel worden gealarmeerd, maar slechts af en toe om te redden. We willen een team houden om altijd nog te kunnen zeggen: ‘Hulp is onderweg’.”