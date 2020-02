Schuldeisers willen ruim 80 miljoen van Veluwse ‘vetkoning’ Cees B.

Woede buurt niet bekoeld na onrust rond pedoseksu­eel: ‘Gemeente Harderwijk en politie hebben gefaald’

31 januari Na 'zes weken chaos’, is de rust wedergekeerd aan de Stakenbergerhout in Harderwijk. Hoewel buurtbewoners opgelucht zijn dat veroordeelde pedoseksueel Lars van der H. en zijn gezin zijn vertrokken, is de woede nog niet bekoeld. ,,Wat ons steekt is dat we worden neergezet als een agressieve meute. Dat terwijl we het gezin juist probeerden te beschermen.’’