Schuren en schaven aan koopzondag in Harderwijk

Vuurtoren in Harderwijk­se skyline

29 juni Ze zijn ongeveer op de helft, de werkers aan De Vuurtoren. Het markante woongebouw verrijst op de kop van het Noordereiland in het Waterfront van Harderwijk. Nu al vormt het een nieuw herkenningspunt in de skyline, hoog boven de koepel van het Dolfinarium. In De Vuurtoren met 14 verdiepingen komen 22 appartementen en 6 penthouses, met prijzen vanaf 355.000 euro. Daarnaast komt De Wachter, met vijf verdiepingen een stuk lager. Hierin worden 22 appartementen en penthouses gemaakt (vanaf 322.500 euro). Van de in totaal 50 appartementen zijn 48 al verkocht.