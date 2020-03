Schuur met rieten dak in Hierden gaat in vlammen op

Fietsen langs al het werelderf­goed van Nederland, het kan dankzij een Harder­wijks bedrijf

29 februari ‘Trots als een pauw’ is Wouter Terpstra, dat juist zijn jonge Harderwijkse bedrijf Fietsnetwerk.nl een opdracht van internationale allure binnen hengelde. De fietsroute van in totaal 800 kilometer langs alle UNESCO Werelderfgoed in Nederland werd vrijdag tijdens een fietsbeurs in Utrecht onthuld en is vanaf vandaag beschikbaar.