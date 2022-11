Seinen op groen voor forse uitbreiding Van der Valk Harderwijk

Overleden Olga van Harderwijk naar Utrecht: ‘We willen leren van de oudste walrus van Europa’

Olga, de iconische walrus van het Dolfinarium in Harderwijk, is voor onderzoek getransporteerd naar de Faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht. Het 40-jarige dier, werd dinsdagmiddag door een dierenarts uit haar lijden verlost. ‘Misschien eindigt ze wel in Naturalis.’

20 oktober