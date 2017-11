Serie autokraken op de Veluwe, drie verdachten opgepakt

Wilco Bos lijsttrekker PvdA Harderwijk

16 november Wilco Bos (34) is verkozen tot lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter van de PvdA in Harderwijk voor de raadsverkiezingen in maart volgend jaar. De partij heeft nu drie zetels in de raad. Bos stond in 2014 op nummer zes op de lijst.