Sil (25) uit Harderwijk had onterecht uitgekeerde energietoeslag al uitgegeven en moet nu betalen

Sil is verbaasd als hij een brief krijgt van Meerinzicht met de mededing dat hij vanwege zijn lage inkomen recht heeft op 800 euro aan energietoeslag. ‘Klopt dit wel?’, vraagt hij zich af. Hij valt vanwege zijn bijstandsuitkering voor zijn arbeidsbeperking weliswaar binnen de categorie laag inkomen, maar hij woont bij zijn moeder in en is geen hoofdbewoner. Volgens zijn moeder Marjan (58) was er ook iets niet in de haak: ,,Dat is een fout, dacht ik meteen. Hij is niet de hoofdbewoner, daar heeft hij geen recht op.’’