Sinterklaas verliest het ook in Harderwijk van corona... maar hij komt toch

Wordt Zwarte Piet gediscrimi­neerd in Harderwijk? ‘Geen enkele Piet weren bij intocht Sinter­klaas’

Wie dacht dat de zwartepietendiscussie in Harderwijk definitief was beslecht, heeft het mis. De fractie van Gemeentebelang wil dat het zwart geschminkte hulpje van Sinterklaas volgende week alsnog meedoet aan de intocht. ,,Of hij nou een roetveegje heeft of een bruin gezicht, alle pieten zijn welkom in Harderwijk.’’

2 november