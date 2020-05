Sjaak in Harderwijk spant de spieren voor sportscholen

Anja van ’t Klooster: ‘Stoerdoe­ne­rij is een verkeerd signaal aan collega’s’

11:30 Wat doet de ongekende coronacrisis op mentaal vlak met onze ‘helden in de zorg’, nu ze in korte tijd zóveel leed zien. En hoe groot is de kans dat ze alsnog kopje ondergaan, nu de crisis afvlakt? Praat erover, liefst met collega’s, en zoek op tijd rust en ontspanning. Dat zegt Anja van ’t Klooster (54), coördinator van het Bedrijfsopvang Team van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.