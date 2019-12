Sjors en Ruud: ‘er is genoeg gebeurd in Harderwijk voor een goeie oudejaarsconference’

De oudejaarsconference met grappen over actualiteiten van het afgelopen jaar in Harderwijk moet een jaarlijkse traditie worden, vindt initiatiefnemer Theater Harderwijk.

Sjors Noordsij (32) uit Harderwijk en Ruud Moesbergen (35) uit Utrecht hebben negen maanden lang alle beschikbare lokale en regionale media uitgeplozen. De mannen werken sinds vijf jaar samen. Ze ontmoetten elkaar in het Dolfinarium. Het park had artiesten uit heel Nederland uitgenodigd om poppentheatervoorstellingen te verzorgen voor Dolfinariumbezoekers.

,,We waren onderdeel van het team en het klikte goed,’’ vertellen de heren. ,,Daarna zijn we samen een voorstelling gaan maken. We werden gevraagd door een benefietorganisatie in Maasland en we kregen de vrije hand. We maakten een eigentijdse versie van MacBeth van Shakespeare. Het ging over de Syrische dictator Assad. We hebben de voorstelling drie jaar gespeeld.’’

Zelfspot

,,Onze voorstellingen zijn altijd om te lachen. Ook over serieuze onderwerpen kan je grappen maken, als je maar rekening houdt met de gevoelens van betrokkenen. We willen geen mensen belachelijk maken. Zelfspot is een middel dat we vaak gebruiken om serieuze onderwerpen bespreekbaar te maken. Hoe gaan wij met het nieuws om, hoe reageren we er zelf op? Mensen herkennen dat.’’

Je lacht je dood

,,In februari werden we benaderd door Priscilla Smit, de directeur van het Theater Harderwijk met de vraag of we de oudejaarsconference willen doen. Sindsdien lezen we elke krant en elke website die over Harderwijk schrijft. Er is genoeg gebeurd in Harderwijk om een oudejaarsconference mee te vullen. Steeds gebeuren er weer nieuwe dingen die we willen toevoegen. Daardoor vallen er ook weer dingen af. Een oudejaarsconference is nooit klaar. De conference wordt gesponsord door het Harderwijkse bedrijfsleven ja. Een van de hoofdsponsors is inderdaad PUUR Professionele Uitvaartzorg, is dat gek? Nee hoor, je lacht je dood bij onze voorstelling.’’

Jaartje te laat

,,Onze opdracht is dat de voorstelling over Harderwijk moet gaan. We hebben het shantykoor De Boekaniers en Dansschool UDX gevraagd mee te doen. Afgelopen donderdag hebben we bij een netwerk-event wat grappen uitgeprobeerd. We merken aan het publiek dat ze het meest reageren als ze dingen herkennen. En als we een fout maken. Dan krijgen we meteen opmerkingen. We hadden bijvoorbeeld gezegd dat Harderwijk sinds 1232 stadsrechten heeft. Dat moest een jaar eerder zijn. Het publiek reageert meteen. Maar dat mag.’’

Uit de hand gelopen

,,Onderwerpen die zeker aan bod gaan komen in de oudejaarsconference zijn de stadhuisrammer, de man die met zijn auto tegen de gevel van het stadhuis reed. En regenboogzebra die beklad werd, de marathon die compleet uit de hand liep omdat sporters de verkeerde kant op werden gestuurd, de soap rond Café De Liefde, de stadscamping, het Crescentpark dat na de zomer officieel geopend zou worden maar nooit geopend werd, de strijd tegen de processierups, het gedoe rond de tiny houses en het Waterfront.’’

Regenachtige Vischmarkt

,,Wat ook zeker aan de orde komt is natuurlijk de vraag of het theater van Harderwijk blijft bestaan. Wij zijn alvast blij dat we dit jaar niet in galakostuum op een regenachtige Vischmarkt moeten optreden, wat misschien wel was gebeurd als Stad als Podium alles overneemt.’’

Ooit af?

,,De voorstelling heet ‘We zijn er bijna’. De titel verwijst naar Harderwijk, de stad is in beweging, er gebeurt veel. Maar de stad is nog niet af. De vraag is of we er ooit gaan zijn.’’