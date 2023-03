Slagader doormidden, gebroken nekwervel en verbrijzeld been: forse geldboete dreigt na drama met hoogwerker in Harderwijk

met video Een frisse duik in het eerste chloor­vrije zwembad ter wereld: ‘Beleving is anders, maar het is net zo nat’

Sportcentrum De Wiltsangh in Nunspeet heeft met een chloorvrij openbaar binnenzwembad naar eigen zeggen een wereldprimeur te pakken. Na een aantal proefduiken, gaat het zwembad donderdag open voor het grote publiek. Maar hoe anders is het zwemwater nou eigenlijk? ,,Het is net zo nat als gewoon zwembadwater.’’