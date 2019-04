Sloop eendenslachter VSE in Harderwijk start volgende week

Harderwijk biedt winterse ruimte voor huisves­ting arbeidsmi­gran­ten op recreatie­par­ken

8:00 Op recreatieparken in Harderwijk mogen in de wintermaanden mogelijk arbeidsmigranten verblijven. Behalve op De Dennenhoek en De Schaapskamp kunnen ze verder ook - tijdelijk - wonen bij de Harder en op een nog niet nader genoemde locatie. In totaal gaat het om huisvesting van 440 personen.