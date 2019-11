Snelle Jelles voor spitstrein in Harderwijk en Nijkerk

Met het uitdelen van Snelle Jelles op de NS-stations in Harderwijk en Nijkerk wordt maandag 16 december gevierd dat er per werkdag acht spitstreinen gaan rijden tussen Harderwijk en Amersfoort.

Om 07.15 uur fluit de Harderwijkse burgemeester Harm-Jan van Schaik de eerste spitstrein weg. Hij stapt ook zelf in om een kwartier later uit te stappen in Nijkerk. Daar vertrekt de trein weer na het fluitsignaal van burgemeester Gerard Renkema en wethouder Wim Oosterwijk van Nijkerk.

In de nieuwe dienstregeling van NS rijden 's morgens vier spitstreinen van Harderwijk naar Amersfoort, met alleen een tussenstop in Nijkerk. In de spits aan het eind van de middag gaan vier extra treinen van Amersfoort via Nijkerk naar Harderwijk.

Tien minuten sneller

De spitstrein is vanuit Harderwijk tien minuten sneller in Amersfoort dan de stoptrein, die ook gewoon blijft rijden.

De reizigers die de spitstrein nemen zijn met recht Snelle Jelles, stelt NS in een persbericht over de start van de nieuwe verbinding met Amersfoort. Om dit te vieren deelt NS 's morgens Snelle Jelles uit aan reizigers op de stations in Harderwijk en Nijkerk een Snelle Jelle uit.

Zitten

Met de snellere rit naar Amersfoort liggen ook plaatsen als Utrecht, Amsterdam en Den Haag ‘dichterbij’ Harderwijk en Nijkerk. Voor treinreizigers in Ermelo en Putten betekent de komst van de spitstrein dat de stoptreinen minder druk bezet zijn. Nu komt het regelmatig voor dat ze moeten staan.