Soep staat klaar bij dagopvang ouderen

Mantelzorgers, ook in Harderwijk, zijn vaak overbelast. Dagopvang kan voor enige verlichting zorgen. En plek is er nog genoeg. ,,Het is eigenlijk jammer dat mensen zo doorploeteren.''

In de ruime en lichte kamer van woonzorgcentrum Weideheem in Harderwijk klinkt gezellige vrolijkheid als Henry Vinke (54) weer een van zijn grappen maakt. Aan de tafel verlekkeren Willemien Petersen-Bosch (80), Jenny Post (87) en Hiske Schouwstra (72) zich deze middag al aan de soep waar de enthousiaste vrijwilliger in staat te roeren.

Ruimte

De een zit al wat langer een paar dagdelen per week bij de opvang als de ander. Sinds kort is dat niet meer bij verpleeghuis Sonnevanck. Daar moest de opvangruimte wijken voor nieuwbouw. De opvang is deels verhuisd naar Weideheem en deels naar woonzorgcentrum Randmeer, ook in Harderwijk. Op beide locaties is nog volop ruimte beschikbaar.

De opvang is vooral bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten , zegt Joke Vink, medewerker welzijn en activiteiten van Zorggroep Noordwest-Veluwe. Uit onderzoek bleek onlangs dat van de 4500 mantelzorgers in Harderwijk ongeveer 900 zich zwaar belast of zelfs overbelast voelen. Ze weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning te krijgen. De gemeente wil daar, samen met zorgorganisaties, meer werk van maken.

Maar lastig is het wel, weet Vinke, om de zorg aan een ander over te laten. ,,Voor mantelzorgers voelt dat een beetje als falen. Het kan ook een schuldgevoel geven. Maar dat hoeft niet. Zorgen dat iemand soms naar de dagopvang kan is ook een vorm van goede zorg bieden. Partners en kinderen moeten ook voor zichzelf zorgen. Dat vergeten ze wel eens.''

Gek doen

De vrouwen aan tafel hebben het hier goed. Af en toe een spelletje of wat knutselen. Praten en lachen. Een beetje gek doen met de vrijwilligers. In Sonnevanck konden ze even het bos in, hier lopen ze soms naar het winkelcentrum of de binnenstad.

,,We maken ons best wel een beetje zorgen dat de aanmeldingen weg blijven'', zegt Vink. ,,Dat klopt niet. Er komen wel eens mensen waarbij ik me afvraag, waar hebt u al die tijd gezeten. Het is jammer dat mensen thuis zo doorploeteren.''

Ze realiseert zich ook dat de drempel naar de dagopvang soms hoog kan zijn. ,,Het is ook best bijzonder dat de zorg voor geliefden aan ons wordt toevertrouwd.''