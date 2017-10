'Soms word ik er emotioneel van, de club is mijn leven!'

Hij geldt op sportpark De Strokel in Harderwijk als regelneef en gangmaker. Goossen Luytjes is één met VVOG. ,,Als ik aan VVOG denk, krijg ik kippenvel.''

Een officiële wedstrijd speelde hij nooit voor VVOG, maar Goossen Luytjes (41) is een rasechte 'groene'. Hij zit inmiddels 25 jaar bij de club en vanaf het eerste moment is VVOG zijn passie. ,,Van kinds af aan was ik al supporter; daar zegde ik alles voor af. Of het eerste naar Zeeland of Groningen moest; ik ging altijd kijken. De zaterdag bij VVOG is niet weg te denken.'' Hij trapt op donderdagavond een balletje bij het Bierteam van VVOG. Bij de Harderwijkse derdedivisieclub heeft Luytjes, die in het dagelijks leven makelaar is, vooral organisatorisch een rol. ,,Dat begon al op mijn zestiende, toen ik jeugdleider werd van C6, omdat mijn neefje Wilco Mazier geen trainer had. Daarna heb ik met Marnix de Heer zes jaar D2 en C2 getraind.''

Later was Luytjes kantinevrijwilliger op zaterdagmorgen - want 's middags speelde het eerste - en werd hij jeugdvoorzitter. ,,Ik kwam er toen achter dat ik meer een operationele man ben en een regelneef. Dus ben ik na één jaar coördinator geworden voor de ochtendploeg van de kantine.''

Luytjes was dat nog niet zo lang toen hij weer elders nodig was. ,,Jan Heldoorn en Eddy de Boer stopten als teammanager bij het eerste elftal. Vanuit de groep en de club werd gezegd dat dit echt wat voor mij was. Maar ik wilde dit alleen samen met mijn maatje Klaas uit de Bosch doen.''

Inmiddels is hij al vier jaar aanspreekpunt tussen de A-selectie en technische staf. Hij werkt nu samen met trainer Hans van Arum. ,,Als teammanager ben je een vertrouwenspersoon, ook als een trainer iets kwijt wil. Verder regel ik alles van a tot z. Ik ben de organisator, Klaas ondersteunt mij als administratieve kracht.''

Dinsdagavond laat hij zijn gezicht zien, drinkt een kop koffie met de spelers en gaat als de training begint weer naar huis. ,,Na de training op donderdag deelt de trainer mee wie er met het eerste en het tweede meegaan. Als ik thuiskom, informeer ik alle betrokkenen per mail. Waar ze naar toe moeten, in welk shirt we spelen, maar ook leg ik contact met de busmaatschappij.''

Broodjes smeren

Zaterdag is de wedstrijddag. Jongste dochter Melissa kan hij nog zien spelen, voor Luytjes de lunch klaar gaat maken. Broodjes smeren en fruit snijden, maar ook de hapjes voor de terugreis in de bus worden door hem geregeld. Hij maakt de ruimte klaar voor de wedstrijdbespreking, ontvangt scheidsrechters, overlegt met stewards en wedstrijdcoördinator, controleert en verstuurt het wedstrijdformulier. ,,Verder overleg ik met het bestuur over budgetten en kleding, kortom alles wat de selectie aangaat. Het kost 15 uur in de week, maar ik krijg er energie van. Toen ik met Jolanda trouwde, zei ik: je trouwt ook met VVOG. Zij is gastvrouw in het businesshome en Melissa is scheidsrechter. Oudste dochter Margreet speelt bij de dames. Het hele gezin doet mee.''

Luytjes spant de kroon, want hij is ook nog voorzitter van de evenementencommissie. ,,Wat ik vandaag in mijn kop heb, moest gisteren klaar zijn. Maar we doen het met elkaar. Er zit zo'n goede groep mensen. Ik ben een gangmaker en sta ook met de bezem te vegen. Bij winst wordt het laat en als VVOG verloren heeft moet mijn vrouw even niks zeggen. VVOG zit in mijn hart: als ik aan VVOG denk, krijg ik kippenvel. Soms word ik er weleens emotioneel van. VVOG is mijn leven!''

